План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас

БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Представленный США план урегулирования палестино-израильского конфликта вызывает вопросы, Берлин намерен обсудить их с партнерами по Евросоюзу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Инициатива поднимает вопросы, которые мы теперь обсудим с партнерами в ЕС. Помимо прочего, это вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также о ее (инициативы) отношении к международно признанным параметрам и правовым позициям», — приводит МИД Германии слова Мааса.

Президент США Дональд Трамп во вторник представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации «сделки века» США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.