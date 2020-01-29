У дипмиссий США в Анкаре и Стамбуле митингуют против «сделки века»

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Митинги против предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделки века» по Ближнему Востоку проходят у американского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле, трансляцию в прямом эфире ведет агенство Anadolu.

Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

Многие собравшиеся на митингах представляют турецкие исламистские партии, они скандируют лозунги «Аллах акбар», «Будь проклят, Израиль», «Израиль и сообщник США — убийцы», «Вон из Палестины». Выступающие на митингах подвергают резкой критике предложенный Трампом план и политику Израиля на палестинских землях, называя Восточный Иерусалим столицей Палестины. Как сообщают РИА Новости очевидцы, в районе посольства США в Анкаре перекрыты несколько улиц, полиция не препятствует проведению акции.