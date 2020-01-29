Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа

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mavit
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Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж. Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.

Внешность нового Sorento сюрпризом не стала: в передней части безошибочно угадывается ставшая лифтбеком Optima со своей «улыбкой тигра», а в корме, где вертикальные светодиодные фонари пришли на смену горизонтальным – флагманский Telluride.

Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа
KIA Sorento. Фото www.clien.net

Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа
KIA Sorento. Фото www.clien.net

Интерьер получился еще интереснее. От предшественника его отличают полностью переработанная центральная консоль с большим экраном мультимедийной системы и новым блоком климат-контроля, поворотная «шайба» переключения передач и новый трехспицевый руль.

Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа
Интерьер KIA Sorento. Фото www.clien.net

По моторной гамме «четвертого» Sorento пока есть только догадки и предположения. В частности, корейские СМИ прочат ему как минимум три двигателя: 2,4-литровый «атмосферник» GDI, 2,0-литровую «турбочетверку» и 2,2-литровый дизель. Также не исключено появление гибридной силовой установки на базе 2,0-литрового мотора от Hyundai Sonata.

Премьера кроссовера должна состояться уже в ближайшие месяцы.