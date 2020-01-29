Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж. Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.

Внешность нового Sorento сюрпризом не стала: в передней части безошибочно угадывается ставшая лифтбеком Optima со своей «улыбкой тигра», а в корме, где вертикальные светодиодные фонари пришли на смену горизонтальным – флагманский Telluride.



KIA Sorento. Фото www.clien.net



KIA Sorento. Фото www.clien.net

Интерьер получился еще интереснее. От предшественника его отличают полностью переработанная центральная консоль с большим экраном мультимедийной системы и новым блоком климат-контроля, поворотная «шайба» переключения передач и новый трехспицевый руль.



Интерьер KIA Sorento. Фото www.clien.net

По моторной гамме «четвертого» Sorento пока есть только догадки и предположения. В частности, корейские СМИ прочат ему как минимум три двигателя: 2,4-литровый «атмосферник» GDI, 2,0-литровую «турбочетверку» и 2,2-литровый дизель. Также не исключено появление гибридной силовой установки на базе 2,0-литрового мотора от Hyundai Sonata.

Премьера кроссовера должна состояться уже в ближайшие месяцы.