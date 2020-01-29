Назвали способы обмана автовладельцев на АЗС

Одним из распространенных способов обмана автовладельцев на АЗС остается недолив бензина из-за махинаций заправщиков с колонками. Об этом рассказал РИА «Новости» исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Минимизировать риск обмана, по словам эксперта, можно только в проверенных точках, желательно крупных сетей. Тем не менее, недобросовестные сотрудники, которые намеренно «подкручивают» настройки автомата, чтобы он показывал оплаченный объем топлива, но по факту недоливал один-два литра, бывают и там.

Некоторые заправщики прибегают к более «грязному» способу, задерживая бензин в шланге, пока клиент расплачивается за покупку или покупает что-либо в минимаркете. В этой связи эксперт рекомендует водителям внимательнее следить за процессом заправки и поведением сотрудников, мошенники среди которых обычно выдают себя явным нервным напряжением.

Также не стоит забывать про погрешность объема бака, закладываемую производителями в качестве «резерва», который дает возможность проехать несколько десятков километров даже при горящей на приборной панели лампочке. Именно поэтому, по словам эксперта, в некоторые автомобили европейского производства фактически помещается на четверть больше топлива, чем должно, исходя из объема бака.