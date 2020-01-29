В России назвали цены на новый Subaru Forester 2020 года

Компания Subaru опубликовала цены на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года. Базовая комплектация флагмана подешевела на 40 тыс. рублей, а остальные, наоборот, подорожали на сумму от 60 до 90 тыс. рублей. Об этом сообщает сайт «Цена Авто».

Самый доступный Subaru Forester в начальной комплектации Standart VF теперь стоит 2 039 900 рублей. «Средняя» комплектация Comfort VF обойдется в 2 259 900 рублей, а топовый вариант Premium ES FR предлагается к продаже за 2 779 900 рублей.

Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.