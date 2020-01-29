Турция начала год с весьма высокого показателя индекса уверенности по отраслям

Надо сказать, что самые высокие показатели в этом месяце зафиксированы в строительном секторе, где уверенность увеличилась на 14% в месяц, отметил TurkStat.

При этом индексы доверия в секторах услуг и розничной торговли за тот же период выросли на 2,2%, пишет Hurriyet.

Напомним, что по данным института, индексы уверенности по отраслям оцениваются в диапазоне от 0 до 200. Любое значение выше 100 указывают на оптимистический прогноз, в то время как показатели ниже 100 свидетельствуют о пессимистичном настрое в секторе.