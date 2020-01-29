Что делать, если отказали в открытии визы в Китай

Процесс открытия визы в Китай значительно проще, чем открытие визы в страны Европы или США. Однако это не означает, что отказ в визе невозможен. Если вы столкнулись с тем, что консульство Китая вам отказало в визе, то эта статья — для вас.

Итак, вы отдали документы в агентство или пошли самостоятельно подавать визу, но консул вернул ваши документы. Что делать в такой ситуации? Вначале необходимо разобраться в причине отказа, а потом уже исправлять ситуацию. Какие же могут быть причины отказа?

Причина 1. Вы предоставили не полный пакет документов.

Решение. Предоставить недостающие документы. Самый простой способ избежать подобной ситуации это обратиться в агентство за визой. При консультации вам сообщат весь необходимый пакет документов для открытия визы. Обратите внимание, что пакет документов через агентство и при самостоятельной подаче может отличаться. Если вы все-таки подавали на визу самостоятельно, то при отказе консул вам сообщит, каких документов нахватает. При подаче в следующий раз виза наверняка будет у вас в кармане.

Причина 2. Вы нарушили визовые правила Китая или другой страны.

Решение. В этой ситуации необходимо разобраться, что именно послужило причиной отказа. Например, в визе могут отказать тем, кто серьезно нарушил сроки пребывания по визе в Китае. В таком случае, даже тот факт, что вы оплатили штраф, вас не спасет. Нужно пробовать все возможные варианты: подавать документы на другой тип визы, найти работодателя и родственника, которые предоставят вам приглашение в Китай, менять паспорт, в конце концов. Самый лучший способ предотвратить отказ в визе по этой причине — вовремя выезжать из Китая. Поверьте, те трудности, которые вас ждут в дальнейшем не стоят того времени, которое вы проведете в Китае незаконно. Также могут быть отказы, если в паспорте стоят не все штампы о въездах и выездах в другие страны. В таком случае, нужно либо предоставить подтверждение, что вы не нарушали сроки пребывания в другой стране, либо менять загранпаспорт.

Причина 3. Вы посещали Тайвань.

Решение. Менять паспорт. Мы уже не раз писали, что виза в Тайвань в загранпаспорте означает, что в визе в Китай вам будет 100% отказано. Если вы часто посещаете и Китай, и Тайвань, то лучше иметь два загранпаспорта и прочитать статью «Мифы об открытии визы в Китай».

Причина 4. Вы слишком молоды для открытия определенного типа визы.

Решение. Подавать документы на визу, которую вам могут открыть в вашем возрасте. Если вы будете подавать документы через агентство, то вас сразу проинформируют, можно ли вам открыть тот или иной тип визы. И даже если полгода назад вы открыли себе бизнес-визу, а сегодня вам говорят, что нельзя ее открыть, это не значит, что вам врут. Просто консульство в очередной раз поменяло возрастные ограничения по открытию виз.

Примечание. Если вам отказали в визе по указанным выше причинам при самостоятельной подаче документов, то просто придерживайтесь наших рекомендаций. Но если вы услышали одну из этих причин отказа от своего агента, то следует 100 раз подумать, стоит ли работать с таким агентством. Да, отказы в визе могут быть и по другим причинам, не зависящим ни от вас, ни от агентства, но об указанных выше причинах отказа хорошее агентство предупредит ДО подачи документов в консульство, а не после, когда большую часть оплаченных денег вернуть невозможно. Обращайтесь за визой только к профессионалам!

Автор: Троепольская Анастасия