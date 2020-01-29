Ректор АлтГУ связал дальнейший рост зарплат сотрудников победами конкурсах субсидиями Москвы

Разница в зарплатах выглядит внушительно

Рост зарплат сотрудников АлтГУ, по большому счету, оказался обеспечен субсидиями из федерального Министерства науки и высшего образования. Такой вывод следует из выступления ректора классического университета Сергея Бочарова на ежегодном отчете, который прошел 28 января в стенах вуза. При этом ректор отметил в целом низкий уровень доходов университета, а также связал возможность продолжения роста зарплат в 2020 году с результатами конкурсов, в которых принимает участие вуз.

Как рассказал Бочаров, в июле 2019 года по итогам защиты программы развития АлтГУ вошел в список эффективных вузов среди опорных университетов и получил дополнительное финансирование от Министерства науки и высшего образования в размере почти 48 млн рублей. «Но с другой стороны, коллеги, мы не смогли выйти в число лидеров и получить 100 млн рублей. По динамике развития в конкурсе мы оказались на 13 месте. По некоторым позициям мы заняли предпоследние места — 21 и 22. Из 13 ключевых показателей, заложенных в программе, было достигнуто девять. Это общая численность студентов, удельный вес обучающихся по программам аспирантуры магистратуры, общая величина доходов вуза, доходы по науке, оборот малых инновационных предприятий. Если бы мы смогли выполнить оставшиеся показатели, то позиции университета по итогам конкурса были бы более высокие. Поэтому сложившееся отставание следует считать вызовом перед нашим коллективом», — посетовал ректор.

Он объяснил, что внушительная часть из упомянутого транша в 48 млн рублей (16 млн рублей) пошла на стимулирующие выплаты работникам. В то же время, как следует из доклада, именно стимулирующими выплатами и привлеченными грантами зарплату сотрудников АлтГУ в 2019 году удалось «повысить» на 11 % по сравнению с 2018 годом. Как заявил Бочаров, по итогам прошедшего года заработная плата профессорско-преподавательского состава в среднем по вузу составила суть больше 55 тысяч рублей. Параллельно с этим он представил средние зарплаты сотрудников, разнеся их по рангам. Так, деканы и директоры получают в среднем по 169,6 тысяч рублей ежемесячно, заведующие кафедрами – 104,6 тысяч рублей, профессоры – 67,2 тысячи рублей, доценты – 49,6 тысяч рублей. Зарплата преподавателей, в том числе старших, в среднем не превышает 35 тысяч рублей (почти в пять раз меньше деканов). Все цифры приведены с учетом НДФЛ, а потому, как отметил ректор, чтобы получить реальные суммы, налог необходимо вычесть.

Бочаров рассказал, каким именно образом вузу удалось достичь озвученных зарплат. Его объяснение, возможно, было адресовано части преподавательского состава, которая удивилась названным суммам, поскольку получает еще меньше. «Большую долю формирования размера выплат занимают доходы от привлеченных грантов, а также стимулирующие выплаты за публикации. Иными словами, величина зарплаты неравномерна среди категорий и зависит от личной активности. Помимо стимулирующих выплат руководство университета проводит работу и по повышению размера зарплаты. В мае 2019 года оклад всех работников по вузу повысили на 2,8 %. А с 1 января 2020 осуществлено повышение окладной части сотрудников университета еще на 850 рублей», — поделился успехами Бочаров.

Ректор раскритиковал сотрудников вуза за то, что они плохо работают на ниве привлечения средств в казну университета из разных источников. Так, он сравнил некоторые показатели АлтГУ и Белогодского госуниверситета и заявил, что при сопоставимых зарплатах один сотрудник Алтайского госуниверситета «обеспечивает кратно меньший доход, что подрывает устойчивость финансовой модели университета». «Если Алтайский госуниверситет не войдет в число победителей министерских конкурсов по итогам 2020 года, то обеспечить поступательный рост заработной платы без привлечения дополнительного финансирования будет проблематично», — заявил он.

В то же время ректор попенял коллегам на то, что вуз в целом не достиг запланированного на 2019 год количества доходов. «Доходы вуза из всех источников в 2019 году были запланированы в размере 2 млрд 172,9 млн рублей. Фактически показатель обеспечен на 81% и составил 1 млрд 757 млн рублей. Причина невыполнения планового показателя сводится к невыполнению плана доходов от услуг по высшему образованию из-за низкого внебюджетного набора, недополучению доходов по научной деятельности, к недовыполнению планов по ДПО и недополучению субсидий по разным основаниям. Низкий уровень доходов стал одной из причин нашего отставания среди других опорных университетов», — резюмировал ректор. Его слова о недостаточном коммерческом наборе отчасти объясняют потребность вуза в новом корпусе, планы строительства которого в сквере на площади Сахарова вызвали протесты горожан.

Упомянул Сергей Бочаров и о необходимости объединения в одной структуре образовательных и научных учреждений, которые приобретут форму института. Он отметил, что переход от факультетов к институтам осуществили уже многие ведущие университеты. По его мнению, такой шаг приведет только к повышению качества управления. По расчетам Бочарова, укрупнение должно пройти так, чтобы в сентябре 2020 года набор первокурсников проходил уже в новом статусе.