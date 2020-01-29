Как правильно снимать напряжение разным знакам Зодиака

Share Tweet Share Share Email Comments Каждый знак Зодиака имеет свои, различные триггеры стресса. А потому им нужно использовать разные тактики для его снятия.

Практически все люди на планете время от времени испытывают тревогу и стресс. Это не удивительно, если помнить, сколько финансовых забот, непоняток в отношениях и проблем со здоровьем нас ждёт по пути.

Но стресс и беспокойство в любом случае тяготят вас, часто мешают жить. Поэтому мы считаем необходимым рассказать вам о том, какой способ снять напряжение лучше всего подходит для вашего знака Зодиака.

ОВЕН

Овны обычно все свои дни упаковывают событиями и делами по максимуму. У них нет времени ни на передышку, ни на то, чтобы просто обратить внимание на мелочи жизни.

Однако это весьма опасно: если Овен не согласен тратить время на восстановление сил после напряжённого дня или недели, рано или поздно он начнет чувствовать себя опустошенным. Физические силы у него, конечно, продолжат бить через край, но на психо-эмоциональном уровне переутомление неизбежно.

Овнам нужно помнить, что иногда лучше ходить, чем бежать. И использовать хотя бы один выходной день в неделю для того, чтобы не делать абсолютно ничего. Хотя вы можете этого не ощущать, вам нужно точно так же, как и остальным, пополнять свой запас ментальной энергии.

Попробуйте хотя бы иногда наслаждаться жизнью в более медленном темпе.

ТЕЛЕЦ

Тельцы отличаются сильной рабочей этикой. Они хотят, чтобы любая работа была сделана отлично и с первого раза. Когда им отказывают в праве быть главным над проектом, они обычно переживают это весьма болезненно.

Тельцы с чрезмерным уважением относятся к чужому мнению, часто на цыпочках бегают перед начальством и следят за каждым их словом.

Вам нужно научиться проще относиться и к себе, и к окружающим. Не фиксируйте своё внимание на каждой мелочи. Помните, что все вещи и процессы в жизни всё равно невозможно контролировать. Поэтому просто делайте то, что должны, и не пытайтесь распланировать всю свою жизнь с точностью до часа.

Вы не можете контролировать и то, как люди будут воспринимать ваши слова. Поэтому расслабьтесь: значение имеет только то, как вы реагируете на разные ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы – люди очень динамичные и сложные. Они часто меняют своё мнение, редко перестают думать обо всём и сразу. Это и приводит их к регулярному стрессу. Они сами себя в него загоняют.

Люди, рожденные по этим знаком, обожают хорошие беседы и, как правило, сохраняют позитивный настрой. Они хотят весело проводить время, а их друзья – быть такими же непосредственными, как они.

Обычно Близнецы падают духом тогда, когда их разум перегревается от бесконечного потока самых разных мыслей. А поскольку они ещё и социально активны, то часто «заражаются» негативом от других.

Поэтому лучший способ придти в норму для Близнецов – это йога, медитация или горячая ванная. Одним словом, что-то, что помогает им «выключить мозг» и ни о чем не думать.

РАК

Любой астролог может засвидетельствовать тот факт, что главная проблема Раков – в том, что они часто неправильно оценивают ситуацию и сами себе делают больно своими размышлениями. Раки обижаются, отступают в свою скорлупу и ни за что никому не расскажут, что чувствуют на самом деле.

Главная ценность для раков – безопасность, поэтому конфликтов они стараются избегать. Чего с дураками спорить-то?

Трудности начинаются из-за того, что накопленные таким образом в себе эмоции однажды обязательно выплёскиваются наружу. Раки взрываются и ведут себя неадекватно. Могут наорать на близкого человека из-за всякой ерунды, например.

Вам поможет практика медитации или просто глубокого дыхания. Они успокоят мозг и заставят его почувствовать себя в безопасности.

Кроме того, смело делитесь с другими своей материнской энергией. Поработайте волонтёром, помогите другой женщине загрузить в машину пакеты с продуктами. Сделайте что-то для других: это лучший способ терапии для вас.

ЛЕВ

Львы хотят иметь полный контроль над всем, что происходит в их жизни. Они не могут стоять в стороне, всегда хотят иметь право голоса, когда происходит хоть что-то, что теоретически имеет к ним отношение.

Львы любят внимание, имеют лидерские качества, любят заключать сделки и бить по рукам в знак согласия.

Но им не мешало бы учиться отпускать ситуацию и жить текущим моментом. Не нужно всегда и во всем пытаться контролировать каждый аспект своей жизни. Вам не нужно уважение и обожание со стороны абсолютно всех людей вокруг. Вы же не доллар, чтобы нравиться всем!

Чаще думайте о том, что вы сами, а не окружающие, думаете о себе. Это поможет вам успокоиться и расслабиться.

ДЕВА

Девам можно посоветовать то же самое, что и Близнецам. С той лишь разницей, что мыслительный процесс у Дев чуть более логичен и упорядочен. Но это не значит, что вам нужно прорабатывать в голове все ситуации из своей жизни со всей тщательностью и щепетильностью. Это просто ни к чему!

Не составляйте списки для организации своих мыслей. Не относитесь чрезмерно критично к результатам своей работы или работы коллег. Наслаждайтесь самой жизнью, обращая внимание на все её мелкие детали. Решайте свои проблемы, помогайте решать проблемы другим, но не сильно зацикливайтесь на этом. Найдите время и для чего-то другого.

Не думайте о других слишком часто. Не сплетничайте. А свои мысли записывайте в дневник. Так вам будет проще их упорядочить.

ВЕСЫ

Весы чувствуют себя опустошёнными и бессильными, когда видят, что другие относятся к ним несправедливо. Они ненавидят споры, противостояния и конфликты. Поэтому Весы запросто могут потратить несколько часов своей жизни на обдумывание того, как сказать кому-то, что он не прав, но при этом не обидеть этого человека. Чёрт, да они могут два часа думать, заводить ли этот разговор вообще, стоит ли поднимать эту тему!

Весы – это знак баланса, но в конце концов многие из их проблем остаются нерешёнными. Именно из-за того, что Весы не любят решать проблемы. Они – из тех, кто всё откладывает на потом.

Весы – прекрасные люди. С ими легко строить гармоничные отношения. Они готовы сделать всё что угодно, лишь бы чувствовать себя в этом мире комфортно. К другим вы относитесь с искренностью, но люди не всегда отвечают вам взаимностью.

Поэтому если вас беспокоят сомнения по поводу того, как к вам относится тот или иной человек, попробуйте спросить у него об этом прямо. Как бы невзначай.

Ваш мирный характер и страсть к избеганию конфронтации иногда играют с вами злую шутку.

СКОРПИОН

Скорпионы, как и Раки, люди чувствительные. Они скрывают свои эмоции, но это не значит, что их у них нет. Они тщательно охраняют своё личное пространство и свою частную жизнь. Они не любят, когда в их окружении полно шумных и невнимательных людей.

Скорпионы также весьма обидчивы, и всегда готовы отомстить или взять реванш за свое поражение в прошлом.

Чтобы избегать лишних стрессов и страданий, вам лучше действительно продолжать охранять свой круг общения от посторонних. Держать дистанцию в общении с другими людьми – правильная стратегия для вас.

Если это возможно, попытайтесь найти работу, которая не требует чрезмерно частого личного живого общения. Ведь именно эта необходимость высасывает из вас все соки, верно?

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно постоянно чувствовать себя в движении, чтобы быть в мире с самими собой. Они не любят, когда им говорят, что делать, и чувствуют себя плохо, когда им приходится следовать общим правилам и соблюдать чужие, установленные другими границы дозволенного.

Стрельцы очень нетерпеливы, импульсивны, у них часто бывает невыносимый характер и они терпеть не могут ситуации, когда кто-то другой устанавливает правила для всех.

Чтобы не чувствовать свою жизнь какой-то «не такой», вам нужно чаще бывать на свежем воздухе. Ну, или хотя бы в больших помещениях. Избегайте маленьких закрытых пространств всякий раз, когда можете себе это позволить.

КОЗЕРОГ

Козероги – настоящие перфекционисты. Причем наиболее высокие ожидания у них обычно от себя. Они часто перегружают себя работой, не обращают внимания на собственные потребности и нужды. И дают себе слишком мало времени, чтобы можно было просто расслабиться и восстановить силы.

Они любят рассказывать другим, что и как нужно делать, часто вмешиваются в жизнь других. Как и Львам, Козерогам нужно всё и всегда держать под контролем.

Тем не менее, им нужно помнить, что в жизни далеко не всё и не всегда идет по плану. Иногда лучшая стратегия – это просто расслабиться и посмотреть, что получится.

Кроме того, не воспринимайте свою работу слишком уж всерьёз; найдите время для себя. Это имеет ничуть не меньшее значение.

ВОДОЛЕЙ

Воделеи – люди очень остроумные, изобретательные, авантюрные. Они не могут прожить и дня без того, чтобы не испытать себя на прочность. Они всегда пытаются руководить и пробовать что-то новое. Нужно сказать, это их серьезно выматывает, хотя сами Водолеи могут об этом и не подозревать.

Их упрямство и эмоциональность тоже могут становиться причинами проблем. Водолеям следовало бы чаще прислушиваются к мнению близких. Им нужно учиться признавать, что они тоже бывают неправы. И что эмоции завладевают ими чрезмерно часто.

Водолеи должны помнить, что иногда в жизни всё должно быть не по-вашему, а так, как должно быть.

РЫБЫ

Рыбы – люди скрытные, творческие, они не любят быть в центре внимания. Главный стресс для них – это отвечать на вопросы, когда их слушает много людей.

Из-за своей скромности Рыбы часто страдают от того, что другие люди захватывают их пространство. Рыбы любят проводить время в тишине, в спокойствии, обычно они уклоняются от шумных компаний и громких ночных заведений.

Чтобы восстановить силы, Рыбам нужно потратить время на себя. Также им нужно прикладывать больше усилий, чтобы оградить себя от негативной энергии других людей – коллег, некоторых друзей или родственников.