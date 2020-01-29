Жуткие факты о бассейнах, которые отбивают охоту там плавать

Share Tweet Share Share Email CommentsЛетом людей все равно тянет поближе к воде, а для горожанина ближайший водоем – это бассейн. Хочешь шлепать вдоль дорожки – дело твое, но вот все-таки подумай дважды.

Каждое божье лето в общественных бассейнах плавает 89 миллионов человек

Много людей в очень ограниченном объеме воды. И так все лето, потому что бассейн – это не ванна, воду там не меняют ежедневно. Хорошее начало для бактерий, даже если за бассейном ухаживают, как должно.

Каждый пятый мочится в бассейн

По крайней мере, при разных опросах примерно 20% людей честно в этом признались. Понятно, что дети, которые вообще беспредельщики, в этих исследованиях не участвовали.

Пот, масло, грязь, кожное сало, разные телесные выделения – все это в бассейне есть

Даже если все принимают душ перед тем, как поплавать. Во-первых, не факт, что каждый моется тщательно. Во-вторых, нет никакой гарантии, что кто-то не справил малую нужду в воду. В третьих, как ни мойся, а все равно все не смоешь. Ты не стала бы пить воду из чьей-то чужой ванны – так вот подумай трижды, прежде чем открывать рот в бассейне.

Хлор не убивает все живое

Чтобы быть точно уверенным в том, что в бассейне хватит хлора, чтобы перебить всех микробов, его содержание нужно проверять каждые несколько часов. И корректировать. Чем, понятное дело, занимаются не во всех бассейнах. Некоторые вещества, которые содержатся в кремах от загара и средствах для волос, могут нейтрализовать хлор. Моча, кстати, тоже.

К тому же кое-кто чувствует себя в хлорированной воде вовсе неплохо. Например, криптоспоридии, микроскопические паразиты, которые вызывают кишечные расстройства, лихорадку и боль в желудке. А еще червячки-острицы – вернее, их яйца.

В бассейне плавают фекалии

Даже если ты их не видишь. В воде оживленного общественного бассейна средних размеров растворено более килограмма экскрементов. Потому что на теле человека их хватает – если он, человек, не приучен пользоваться биде несколько раз в день. Это ничтожное количество, конечно, но за счет того, что людей в бассейне много, там набирается немало этого добра. Иногда неприятность случается с малышами – тогда работники вылавливают результат сачком. Если успевают.

Человеческие фекалии, незримо плавающие в воде, могут быть ом самых разнообразных зараз, от гепатита А до кишечной палочки. Следы кишечной палочки, которая обычно через фекалии и передается, были обнаружены в 58% бассейнов.

Большинство не принимает душ перед бассейном

Да, стоило бы. Но все равно многие считают, что и так чистые – мылись же не далее как вчера вечером. Примерно 70% людей лезут в воду, как были.

Подгузники для плавания не работают

Некоторые родители обряжают юных чад в специальные плавательные подгузники. Задумка хорошая, но работают они не очень хорошо. Плохо, прямо скажем, работают. Все равно значительная часть содержимого вытекает наружу.

Кто-то, кто страдал от диареи 2 недели назад, все еще может распространять бактерии

И если хлорки маловато, эти бактерии выживут. И переселятся на тебя.

Чтобы нарваться на неприятности, хватит одного глотка

Да что там – одного полоскания рта. Относись к воде в бассейне как к воде из-под крана где-нибудь в дебрях третьего мира.