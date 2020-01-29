Билл Гейтс выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса

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Билл Гейтс

Denis Balibouse/Reuters

Благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды решил выделить $10 млн на борьбу по сдерживанию распространения коронавируса в Китае и странах Африки, говорится на сайте фонда.

В тексте отмечается, основатели решили в срочном порядке направить деньги в фонды чрезвычайной помощи для сдерживания распространения вируса.

Планируется, что из выделенной суммы $5 млн будут направлены в Китае, а еще $5 — в Африку.

В настоящее время общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Китае,Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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