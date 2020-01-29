ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

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Нина Зотина/РИА «Новости»
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК».
Как отмечается, регуляторы не желали замораживать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях и предлагали службе решить вопрос через приставов.
По данным издания, в настоящее время у ФНС есть полномочия предписывать банкам приостановку движения средств на счетах ИП.
Также, согласно Налоговому кодексу РФ, разрешается списывание средства и с личных счетов предпринимателей. Тем не менее, подобную операцию имеют право выполнять лишь судебные приставы в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», запрещающий взыскивание алиментов, социальных пособий, пенсий и зарплаты физического лица.
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