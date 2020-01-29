Календарь: 29 января — Если что, «ОНИ СДОХНУТ, А МЫ — В РАЙ»

В этот день в 1985 году в Дели была принята декларация, призывавшая к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации.

Необходимо напомнить, что последствия ядерных взрывов, как для отдельной страны, так и для всей планеты катастрофичны. Ведь даже на сегодняшний день возможности защиты от них весьма ограниченны, а тех, кто окажется в эпицентре взрыва вообще невозможно спасти. Радиация нанесет невосполнимый ущерб, как природе, так и жизнедеятельности и здоровью людей.

В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но вот применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор.

И хотя тогда ядерное оружие в первый и последний раз за всю мировую историю использовалось в военных действиях, но все последующие десятилетия международная дипломатия и военная стратегия государств находились под сильным влиянием разрабатывавшихся планов ведения возможной ядерной войны.

В 1968 году был открыт к подписанию еще и договор о нераспространении ядерного оружия (подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция).

К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В числе 13 стран, не подписавших договор, – Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок.

Но стоит также отметить, что сегодня режим нераспространения фактически стоит на грани развала. В адрес ядерных держав все чаще звучат упреки в невыполнении обязательств по разоружению. Например, США вышли из договора о противоракетной обороне и продолжают разрабатывать ядерное оружие.

Три ядерные страны – Индия, Пакистан и Израиль – так и не подписали договор о нераспространении, а страны «третьего мира» вызывают у международного сообщества все больше опасений, тем более, что нельзя полностью исключать и возможность покупки ядерного оружия.

События дня:

1635 г. — кардинал Ришелье основал Французскую академию наук.

1710 г. — в Российской империи вышел указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Русская православная церковь продолжила пользоваться старославянским алфавитом.

1833 г. — в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.

1927 г. — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

Именинники:

Валерий, Иван, Максим, Петр.

Родились:

Антон Чехов (1860 — 1904 гг.) — русский писатель-новеллист, драматург, врач.

Джон Рокфеллер (1874 — 1960 гг.) — американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории человечества.

Дмитрий Маликов (1970 г.) — российский певец.