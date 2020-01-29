В Конституцию РФ предложено ввести должность Верховного правителя

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов, сообщает «Коммерсантъ». Среди них — переименование должности президента в «верховного правителя», утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Владимир Путин.

kremlin.ru

О том, что президента хотят переименовать в «верховного правителя» (причем слово «верховный» предлагается писать с большой буквы), журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию, пишет 19rus.info.

Так, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрожденного им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек — спортсмены, артисты, врачи, актеры, кинорежиссеры. Многие из них были доверенными лицами Путина на президентских выборах-2018.

Из истории

Верховный правитель России — временная должность главы Российского государства, учрежденная во время Гражданской войны и признанная всеми лидерами Белого движения. Единственным, кто занимал данную должность, был адмирал Колчак.

Кортеж Путина.

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