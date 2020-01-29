В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев

ГАЗА, 28 янв — РИА Новости. Двенадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях Иерусалима, сообщила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

«Двенадцать палестинцев пострадали от слезоточивого газа в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе аль-Эзарии в окрестностях Иерусалима, два палестинца были госпитализированы» , — сообщила собеседница.

Столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими продолжаются на Западном берегу в ходе акции протеста против представленной президентом США Дональдом Трампом «сделки века».

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования — «сделку века». Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, по словам президента США Дональда Трампа, согласился с предложенным планом.