«Сделка века» предполагает полную демилитаризацию сектора Газа

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию предполагает полное разоружение ХАМАС и «Исламского джихада», контроль центральных властей Палестины над Газой, говорится в документе, опубликованном Белым домом.

«ХАМАС, PIJ («Исламский джихад») и другие военные и террористические организации в секторе Газа (должны быть) разоружены и Газа полностью демилитаризована», — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп во вторник представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации «сделки века» США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.