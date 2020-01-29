29 января 2020 отмечается праздник Петр-полукорм

Народный праздник Петр-полукорм отмечается 29 января 2020 года (дата по старому стилю – 16 января).Какой праздник сегодня, 29 января 2020, церковныйВерующие православной церкви в этот день чтут память святого апостола Петра, первого Папы Римского. В народе его считали покровителем скотины. Праздник назван «полукормом» потому, что именно в этот день домашние животные съедали уже половину приготовленных для них запасов.Прежде чем стать апостолом, Петр был простым рыбаком, имел жену, 2-х детей и носил имя Симон. С Иисусом Христом его познакомил младший брат Андрей Первозванный. Господь не сразу сделал Петра апостолом. Когда он укрепил веру, Христос явился в его дом и вылечил от горячки тещу. После этого Петр был наречен апостолом.Он видел много чудес, которые творил Христос. Апостол был ему так сильно предан, что Иисус чаще других разрешал ему находить его немощи. Петр был единственным учеником, который защищал его от уготованной ему смерти. Он первым узнал Иисуса, когда тот пошел по воде и двинулся ему навстречу. Также Петр первым отрекся от него, но Господь Бог простил его. За это он был лишен звания апостола, но позже, после 3-х кратного исповедания, заново восстановлен.

Какой православный праздник сегодня, 29.01.2020После Вознесения Иисуса Христа Петр яростнее других исповедовал его имя. Он проповедовал Слово Божие, и от его речей происходили исцеления. За свои проповеди неоднократно оказывался в тюрьме. Когда он был заточен в заключение в 3-й раз, ему надели цепи (вериги). Однако ночью спустился Ангел Господа Бога и освободил его. Позже эти цепи нашли христиане и сберегли их.Что за праздник сегодня, 29 января?Если в этот день метель кружит, то летом будет много дождей, а если мороз стоит – будет жара и засуха.Если подул ветер с севера – погода испортится и ударят морозы.Если месяц в этот день ярко горит и крутые рога имеет, то мороз чуть прижмет.Красный закат сулит мороз и солнце.Если на Петра вьюга закружила – жди лета промозглого.