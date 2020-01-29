До 131 человекf возросло число погибших от коронавируса

Число умерших от нового типа коронавируса в Китае выросло за сутки на четверть и достигло 131, заражены более 3,5 тысячи человек.Как сообщает телеканал CGTN, в китайской провинции Хубэй зафиксированы 25 новых смертей от нового коронавируса и 840 случаев заражения.Вечером во вторник, 28 января, региональный комитет по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от пневмонии, вызванной новом типа коронавируса, в Хубэе достигло 100 человек, а зараженных — 2714.Китайский вирус: симптомыПервый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в китайском Ухане провинции Хубэй. Случаи заражения, помимо КНР, зафиксированы десятке стран мира. Ученые отмечают, что вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.Коронавирус: как не заразитьсяСпециалисты Государственного комитета здравоохранения Китая рассказали, что заразиться новым типом коронавируса можно через оболочку глаз.

Как объяснил Ли Синванг, механизм заражения в данном случае следующий: при контакте с зараженным возбудители заболевания могут попасть на кожу рук, с которых затем человек нечаянно может занести вирус на конъюнктиву.Риск заражения сохраняется в радиусе одного-двух метров, отметил эксперт. В связи с этим рекомендуется избегать тесного контакта с заболевшими, тщательно мыть руки, пользоваться масками.Пневмония неизвестного происхождения начала распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По предварительной версии, возбудителем опасного недуга является тип коронавируса 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку. Скорость, с которой распространяется новый коронавирус, может усиливаться — по словам специалистов, вспышка вступила в «сравнительно серьезную и сложную стадию».Среди симптомов вируса — повышение температуры, лихорадка, кашель и одышка. Инкубационный период заболевания составляет от одного до 14 дней.Случаи заражения уже были зафиксированы в США и Европе, а также в Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Непале, Сингапуре и Малайзии. На территории России случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.