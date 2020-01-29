Семья Анастасии Заворотнюк совершила ошибку

Россияне все чаще стали обсуждать в сети якобы неправдивость болезни звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк», что привело к огромному скандалу, в который начали вмешиваться и знаменитые люди.Анастасия Заворотнюк новости на сегодня, 29.01.2020Как известно, родственники страдающей раком актрисы Анастасии Заворотнюк с самого начала заявили, что не будут раскрывать подробности ее болезни. Многим россиян такое молчание быстро надоело и они стали распускать слухи, что любимица публики вовсе не больна, а ее родня просто пиарится за ее счет. Подобные слухи блуждают в интернете уже больше месяца, и чтобы хоть немного разъяснить ситуацию, в дело вмешалась знаменитая Диана Бичарова, которая является известным продюсером. Бичарова заявила, что семья Анастасии не позволила бы шутить насчет здоровья своей звездной родственницы, так как они нормальные, адекватные люди, которые не способны пойти на такую «аферу» ради пиара и денег.

Однако Диана также отметила, что они совершили огромную ошибку, не рассказав россиянам хоть какие-либо подробности о болезни актрисы. По ее словам, если бы они перестали хранить молчание, то Анастасию оставили бы в покое с грязными слухами о якобы ее придуманном недуге.Анастасия Заворотнюк проходила лечение в реабилитационном центре на Рублевке, но в последнее время ее там не видят. Сиделка реабилитационного центра заявила, что палата, в которой еще совсем недавно лежала Анастасия, опустела. Женщина не знает, почему. Ведь до этого Заворотнюк даже посещала групповые занятия в бассейне.Музыкальный критик Сергей Соседов уверен: в розыск актрису объявлять не стоит.»Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда», — поведал он.Соседов поддерживает родственников Заворотнюк, которые ничего не рассказывают о состоянии ее здоровья. Даже диагноз, который поставили медики актрисе, они официально не озвучили.