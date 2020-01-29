Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Шукшина

Встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.

Мария Шукшина — одна из самых ярких и талантливых киноактрис, заслуженная артистка Российской Федерации, популярная в народе телеведущая. Самой судьбой ей было предначертано посвятить свою жизнь кинематографу. Зрители увидели Марию на экране, когда ей едва исполнился год в киноальманахе «Странные люди», который снял ее отец Василий Макарович Шукшин. Буквально через 3 года обе дочери Василия Шукшина снялись в его картине «Печки-лавочки».

Василий Макарович Шукшин и его дочь Маша.Для меня очень важно, что спустя много лет после того, как она еще в детстве рассталась с отцом, Василий Макарович незримо присутствует рядом с ней, и она сверяет свою жизнь с ним во всех ее творческих и социальных проявлениях. Масштаб личности Шукшина, его особая философия любви к Родине – это специальный предмет исследований, но здесь скажу, что не знаю более глубокого определения состояния души человека, живущего в дали от родных мест, чем в его словах о Родине.

Василий Макарович писал: «Родина… Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас на всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь…».

Много лет я не сидел на бревне «у крыльца» и каждое слово Шукшина мне близко и понятно.

Когда Маша (Мария Васильевна просила называть ее Машей) приехала ко мне в гости, у меня было такое ощущение, что мы знакомы сто лет. Её простота, непринужденность в общении покоряли сердца всех, кто был рядом.

Исмагил Шангареев с сыном Исхаком и Мария ШукшинаКакие бывают звезды? – Конечно, разные, но Маша звезда особая. Настолько настоящая, насколько настоящим был ее отец, оставивший свой яркий след в русской литературе.

Она привезла мне в подарок iPhone и его вручение стало целым спектаклем, который я Вам рекомендую посмотреть в приложении к этой статье. Мы общались, придумывали гастрономические мероприятия в духе приморских мест, где морепродукты продаются чуть ли не с рыбацких лодок.

Исмагил Шангареев и Мария Шукшина на рыбном базаре «выбирают акулу на ужин». Надо сказать, что посещение рыбных рынков на берегу Персидского залива – настоящий праздник для истинных поклонников «морской кухни», в число которых, как я имел возможность убедится, входит Мария Шукшина. Надеюсь, что наш поход на рыбный рынок останется ярким воспоминанием для Маши, которая нашла здесь не мало сюжетов для «съемки на память».

Традиционно рыба, представленная здесь, является лучшей, так как куплена буквально несколько часов назад у причала (в основном в утренние часы здесь можно стать свидетелем рыбного аукциона, который мало где встречается), и поэтому каждый поклонник рыбных блюд непременно должен хоть раз в жизни оказаться в этом месте.

Одной из легенд ОАЭ уже много лет является созданный мной, как культурологический проект, ресторан «Казань», где Марию Шукшину ждал особый сюрприз – прием в ее честь. Хорошо сказал замечательный артист российской эстрады Карен Аванесян: «…, глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза».

В этом доме под названием «Казань» на берегу Персидского залива нередко проходят национальные праздники татар и встречи с людьми, которые для татарской диаспоры в ОАЭ являются знаковыми, связующими невидимыми нитями культурно-информационных энергий с Родиной.

Мария Васильевна в видеообращении к татарам ОАЭ сама пригласила их на творческую встречу в ресторане, хотя нет, лучше сказать, в доме «Казань».

Мария Шукшина и Исмагил Шангареев приглашают татар ОАЭ на творческую встречу в ресторане «Казань».Сказать, что встреча Марии Шукшиной с татарами ОАЭ прошла замечательно – значит ничего не сказать. Это было культурное событие в самом широком смысле этого понятия. Мария Васильевна – это нечто такое, что Эрнест Хемингуэй определил, как «праздник, который всегда с тобой». Татарская диаспора ОАЭ – люди разных судеб, образования, социальных и культурных предпочтений в этот вечер стали гостями Марии Шукшиной, сплотившись по неведомым законом культурного единства на уровне открытости и сердечной доброты.

Мария Шукшина и Исмагил Шангареев в окружении представителей татарской диаспоры ОАЭ.Если говорить о деталях, которые порой несут больше информативности о событиях, чем любые даже самые глубокие обобщения, то, я бы на этом празднике души выделил торт с надписью: «Машеньке с любовью от татар ОАЭ».

Именной торт Марии Шукшиной от татар ОАЭ.Народное признание – редкий дар, его не купишь ни за какие деньги, оно не достается по блату, подобно высоким постам. Это, если хотите, проявление правды жизни.

Я попросил Машеньку торжественно разрезать торт, чтобы каждому досталось по кусочку этого «праздника Души».

Праздник души.«Надо, чтоб в рассказе было все понятно, и даже больше» — говорил Василий Шукшин. Я постарался в этой статье рассказать о Маше, чтобы получилось немного «больше» рассказа о ее приезде в ОАЭ.

Видеосюжеты встреч с Марией Шукшиной на Берегу Персидского залива:

https://www.youtube.com/watch?v=PEZGloK5W2Mhttps://www.youtube.com/watch?v=g0IhmEy_COEhttps://www.youtube.com/watch?v=dpmJ4ZJ-HVc

Исмагил Шангареев. Стамбул, 2020 г.