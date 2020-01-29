Не вижу проблем председатель Общественной палаты Алтайского края оценил курс вице-губернатора демократизацию

Председатель Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Лев Коршунов прокомментировал заявление «политического» вице-губернатора Дениса Губина о возможных изменениях в процедуре формирования организации. В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» спикер отметил, что и действующий региональный закон вполне способен обеспечить открытый и демократичный процесс отбора членов палаты.

Ранее в связи с окончанием полномочий ОПАК в текущем году Денис Губин обмолвился, что правительство может внести изменения в процесс ее формирования, который станет более демократичным и открытым. Председатель Общественной палаты Лев Коршунов объяснил слова вице-губернатора весьма обтекаемо. «Сейчас есть закон, в его рамках будем действовать. Возможно, идут плановые работы, связанные с Законодательным собранием. Но, честно говоря, я не знаю. В принципе, в рамках закона то, о чем говорит Денис Губин — о новом подходе к формированию, демократизации, демократичном подходе к отбору членов палаты — это возможно и сегодня. Я не вижу проблем. Я не хочу говорить, стоит или не стоит что-то менять, я говорю, что в рамках сегодняшнего закона и того, о чем говорил Губин, можно решить эти задачи», — сказал Лев Коршунов. О том, почему при существующей возможности ОПАК формировалась недостаточно демократично, спикер не упомянул.

На вопрос, будет ли изменен закон Алтайского края, регламентирующий деятельность Общественной палаты, и кто является его инициатором, Коршунов ответил: «Не знаю». В то же время он отметил, что не против возможных перемен.

Добавим, что процесс формирования ОПАК и ее деятельность как субъекта общественного контроля регулируется двумя региональными законами: «Об общественном контроле в Алтайском крае» и «Об Общественной палате Алтайского края». Согласно действующему законодательству, палата формируется из 15 кандидатур, которые выдвигаются общероссийскими и межрегиональными общественными объединениями и утверждаются губернатором, а также 15 кандидатур, которые выдвигаются региональными НКО, общественными объединениями и утверждаются в АКЗС. Далее из утвержденных членов палаты формируется рабочая комиссия, которая добирает еще 15 человек.

Срок полномочий последнего – VI созыва ОПАК заканчивается в июне текущего года.

Напомним, что, по мнению барнаульских активистов, Общественная палата Алтайского края не уделяет должного внимания острым проблемам, волнующим граждан. В связи с этим защитники зеленых зон Барнаула направили обращение, адресованное председателю палаты Льву Коршунову с просьбой подключиться к дискуссии о сохранении городских парков, лесов и скверов. Известно, что недавно оно получило отклик.