Мутко получил новую должность

Бывший зампред правительства России Виталий Мутко назначен гендиректором госкокорпорации «Дом.РФ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя.

«Виталий Мутко назначен гендиректором „Дом.РФ“», —сказал он.

Ранее эту должность занимал Александр Плутник.

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой набсовета госкорпорации.

Акционерное общество «Дом.рф» (до марта 2018 года — «Агентство ипотечного жилищного кредитования», АИЖК) создано по решению правительства России в 1997 году. 100% акций компании принадлежит правительству России. Входит в группу институтов развития, координируемых госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».