Нова ера університету: як у СНУ імені Лесі Українки представляли нового ректора. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки урочисто представили новообраного ректора Анатолія Цьося.

Розширене засідання вченої ради з цієї нагоди відбулося сьогодні, 28 січня.

Захід, на якому вітали нового очільника найбільшого вишу Волині, зібрав чи не усю місцеву еліту – духовну, політичну, наукову.

Зокрема, привітати Анатолія Цьося прийшли митрополит Луцький і Волинський Михаїл, народний депутат Ірина Констанкевич, голова Волиньради Ірина Вахович, виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Вєслав Мазур, ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук, головний патрульний поліцейський Волині Андрій Крутень, очільники інших силових структур, чинні та колишні ректори проректори, декани СНУ імені Лесі Українки, студенти та інші.

На початку урочистого засідання вченої ради після звучання Гімну України оголосили наказ Міністерства освіти і науки України про призначення Анатолія Цьося ректором на 5 років – до 23 січня 2025 року.

Далі ж слово мав винуватець урочистостей – новообраний ректор.

Він розпочав промову із фактів, які засвідчують успішність університету. З-поміж іншого, він зауважив, що у консолідованому рейтингу СНУ імені Лесі Українки займає 37 місце серед 240 вишів України. Подякував попередньому ректорові Ігорю Коцану за здобуте, зокрема – за те, що за час його керівництва виш отримав статус національного, а також сказав слова вдячності та поваги усім проректорам, чинним деканам та тим, що вже закінчили свою каденцію.

Щоправда, водночас Цьось зауважив, що у останні роки університет через недостатньо ефективну систему управління дещо втратив у темпах розвитку, тож роботи буде багато й вона потребує правильних рішень.

Новий керівник університету розповів про свої першочергові завдання на посаді. Зокрема, Анатолій Цьось має намір повернути Східноєвропейському національному університету імені стару назву – Волинського національного університету імені Лесі Українки. На його думку, це дає можливість ідентифікувати університет, а з іншого – робити своєрідну промоцію регіону.

З-поміж інших пріоритетних завдань – створення медичного факультету і забезпечення належних умов підготовки магістрів за цією спеціальністю. Окрім того, Цьось візьметься за відновлення роботи університетського видавництва, створення військової кафедри, цифрової бібліотеки, оновлення наглядової ради тощо.

Після промови нового ректора перейшли до побажань йому від присутніх. Першим новообраного ректора привітав владика Михаїл.

«Завдання, які поставлені, є достатньо амбіційними. З боку церкви ми будемо співпрацювати, допомагати, де не зможемо допомогти – не заважатимемо. Сьогодні Ви багато друзів втратили, бо коли йдеш на певну посаду, то втрачаєш друзів, з’являються однодумці. А коли втрачаєш посаду, то бачиш хто з однодумців залишився в друзях. Я бажаю Вам нині мати багато однодумців, але коли пройде один термін чи другий, чи третій, щоб у Вас залишилося багато друзів. Бог у поміч», – сказав священнослужитель і подарував Анатолію Цьосю ікону.

Далі ж до вітального слова запросили народного депутата України Ірину Констанкевич.

«Я всіх нас вітаю з тим, що ми вступаємо у новий етап розвитку університету», – розпочала вона свою промову. Нардеп закликала університетську спільноту підтримати Анатолія Цьося.

«Він – людина, яку ми добре знаємо. Від кожного з нас залежить, чи ми будемо рухатися віражами, чи будемо йти прямо і вгору. Треба, аби ми всі зробили все, щоб ця дорога була висхідною», – зауважила Ірина Констанкевич.

Голова Волиньради Ірина Вахович, яка наступною перейняла вітальну естафету, зауважила, що її альма-матер – Луцький національний технічний університет, але вона рада, що багато років знайома з Анатолієм Цьосем та має підстави бути впевненою у тому, що він – гідний лідер вишу.

«Бажаю Вам змогти, бажаю зеленого світла на всіх дорогах, бажаю хорошої команди», – сказала керівниця обласної ради.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна, яка мала слово наступною, зауважила, що педагогічна спільнота Волині тісно співпрацює з університетом, адже і більшість педагогів краю – випускники цього вишу. Тож побажала, аби співпраця і надалі була плідною.

Окрім того, вітали нового ректора і Григорій Пустовіт, і Вєслав Мазур, і голова студради університету Андрій Данилюк.

«Хочеться Вам побажати, щоб Ви завжди були такі щирі, як є», — звернувся до Анатолія Цьося голова студради.

Зрештою, розширене урочисте засідання вченої ради завершили звучанням гімну університету.

Нагадаємо, після того, як 14 років навчальний заклад очолював Ігор Коцан, на виборах несподівано переміг Анатолій Цьось. Під час першого туру ректора, щоправда, не обрали, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур пройшли два головні претенденти на посаду – Анатолій Цьось та Ігор Коцан. Останній же зняв свою кандидатуру за день до другого туру виборів. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.



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