Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США

КАИР, 29 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Президент США Дональд Трамп, обнародовавший во вторник план мирного палестино-израильского урегулирования, названного «сделкой века», хочет навязать палестинцам неприемлемое для них решение, но, в конечном счете, эта «сделка» обернется против самих США, которые долго будут восстанавливать свою роль после провальной политики в регионе нынешнего американского лидера. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Египетского совета по внешней политике Иззат Саад.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств (в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами), а также предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском «так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима».

Глава ПНА Махмуд Аббас новый план отверг, с осуждением выступила также Турция. Египет призвал стороны палестино-израильского конфликта начать переговоры под эгидой США и тщательно изучить американскую «сделку».

«Суть действий американской администрации — навязать палестинцам существующее положение дел. Но это не решит конфликта и не изменит того факта, что подобные инициативы являются незаконными и противоречат соответствующим международным решениям… Американская политика в регионе при Трампе — абсолютно безответственная и ощутимо ударит по американцам в долгосрочной перспективе, а также по роли США в регионе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, американское предложение «на руку только Трампу и (премьеру Израиля Биньямину) Нетаньяху». «Момент для объявления о «сделке века» был выбран не случайно. Трамп озабочен перспективой импичмента, а также своей предвыборной кампанией и вторым сроком в Белом доме. А Нетаньяху надеется поправить собственные позиции. Поэтому эта «сделка» — выход только для самих Трампа и Нетаньяху, она обречена на полный провал», — уверен Саад.

Египетский эксперт также выразил уверенность, что американская инициатива не найдет поддержки у большинства арабских стран. «США уверяют, что план нашел поддержку у большинства арабских стран. Это неправда, и к таким заявлениям надо относиться осторожно», — предостерег собеседник агентства.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.