Возвращение Польше присоединенных к Украине в 1939 году западных территорий станет логичным шагом украинского президента Владимира Зеленского после обвинений Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Такое мнение сегодня ДАН высказал депутат Народного Совета ДНР Владимир Медведев.

Накануне Зеленский в ходе памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша стала первой страной, которая ощутила «сговор тоталитарных режимов».

«Если господин Зеленский считает, что территории западной Украины были отторгнуты у Польши в результате сговора тоталитарных государств, логическим продолжением этой линии будет возврат земель обратно Польше.

Подобная политическая близорукость может дорого стоить Украине. Проводимая так называемая десоветизация не принесла простым людям ничего, кроме стыда и разочарования», — отметил Медведев.

Парламентарий считает, что подобные высказывания свидетельствуют о некомпетентности Зеленского либо намеренном разрушении Украины как государства.

«Продолжение этой политики напрямую угрожает территориальной целостности Украины, поскольку само это государство в существующих границах было создано в рамках СССР и многие территории были переданы ему в советские времена», — заключил депутат.

Территория современной Западной Украины была присоединена к СССР в ноябре 1939 года после нападения Германии на Польшу. Решение было принято на основании ходатайства полномочной комиссии народного собрания Западной Украины. До этого земли входили в состав Польского государства по итогам Рижского мирного договора 1921 года.