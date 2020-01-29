Зариф назвал предложенную США «сделку века» кошмаром

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «кошмаром» предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

«Так называемая «сделка века» — это просто проект мечты для обанкротившегося застройщика. Это кошмар для региона и для мира. И, мы надеемся, это призыв к действию для всех мусульман, которые пошли по ложному следу», — написал Зариф в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию обречена на провал, Тегеран готов противодействовать ей.

Президент США Дональд Трамп во вторник представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации «сделки века» США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.