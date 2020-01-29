Lada Granta и Lada 4x4 превратились в грузовые фургоны

Московская компания «Люкс-Форм» сделала для грузовых пикапов ВИС-2349 (LADA Granta) и ВИС-2346 (LADA 4×4) универсальные модульные надстройки. В зависимости от версии эти машины могут быть обычным, либо внедорожным грузовым фургоном, рефрижератором, фудтраком и даже кемпером.

Самый доступный вариант – обычный промтоварный фургон на базе LADA Granta стоимостью 1 120 000 рублей. За эти деньги предлагается обшитый сэндвич-панелями кузов объемом 6,4 кубометра с распашными дверями из неподверженного коррозии ABS-пластика.



Фургон LADA Granta. Фото Lux Form



Фургон LADA Granta. Фото Lux Form



Фургон LADA Granta. Фото Lux Form

По габаритам грузовик довольно крупный: от носа до хвоста – чуть меньше пяти метров (4 925 мм), а длина самой надстройки – 2 347 мм. Учитывая рундук над кабиной, внутри можно свободно возить трехметровые длинномеры. Грузоподъемность промтоварной «Гранты» составляет 690 кг, аналогичной «Нивы» — 550 кг.



Фургон LADA 4×4. Фото Lux Form



Фургон LADA 4×4. Фото Lux Form



Фургон LADA 4×4. Фото Lux Form



Фургон LADA 4×4. Фото Lux Form

Напомним, обычные ВИСы, выпускаемые тольяттинской фирмой «ВИС-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа), имеют полурамную конструкцию, где стальная рама-ферма пристыковывается к готовым кабинам с кузовами от LADA Granta и LADA 4×4. Именно благодаря ей, как стало известно «Автоновости дня», пикапы ВИС поддерживают множество различных надстроек – от промтоварных фургонов до автодомов.

Фургон LADA Granta от «Люкс-Форм» уже продается, а внедорожный фургон LADA 4×4 и другие модификации на базе Granta (рефрижератор, фудтрак и автодом) поступят в продажу позже. Заказать любую из машин можно на официальном сайте производителя.