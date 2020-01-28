Лавров и Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии

Отмечается, что разговор состоялся в понедельник по инициативе турецкой стороны, сообщает РИА Новости.

«В развитии договорённостей, достигнутых в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии. Рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года», — отметили в МИД РФ.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии», — добавили в дипведомстве.

Кроме того, в ходе разговора была подтверждена поддержка работы сирийского конституционного комитета в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран-гарантов Астанинского процесса.