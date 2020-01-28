10 простых советов для чистоты и порядка на кухне

1. Если застелить полки холодильника и шкафчиков прозрачной пленкой, то не нужно будет тратить много времени на их мытье. Во время уборки нужно будет просто выбросить старую пленку и постелить новую.

2. На кухне всегда, несмотря ни на что, будет приятный аромат, если где-нибудь разместить небольшую баночку с содой и несколькими каплями эфирного масла. Емкость должна быть накрыта фольгой, в которой проделано несколько дырочек. Периодически баночку нужно встряхивать и подливать туда масло.

3. Еще один важный момент на кухне – отсутствие неприятных запахов в холодильнике. С ними великолепно справится активированный уголь. Несколько таблеток угля впитают нежелательные ароматы.

4. Смыть неприятный запах рыбы, чеснока или лука с рук поможет любой предмет из нержавеющей стали. Сначала помойте руки обычным мылом, а после потрите нержавейкой – и запах исчезнет.

5. Нужно отмыть кружки с въевшимся налетом от чая? Не проблема! Залейте их на ночь кефиром. Утром налета практически не останется, и нужно будет всего лишь сполоснуть кружки водой с моющим средством.

6. Чай – отличная натуральная альтернатива синтетическим моющим средствам против жира. Крепкая заварка поможет очистить от жирных загрязнений паркет, линолеум и даже стекло.

7. Для хранения продуктов используйте специальные контейнеры. Они более аккуратно смотрятся, занимают меньше места и помогают продуктам беречь полезные свойства.

8. При отбивании мяса мелкие кусочки разлетаются во все стороны? Поместите будущую отбивную в полиэтиленовый пакет и бейте по нему. Все мясо останется внутри пакета.

9. Повесьте на кухне небольшую магнитную доску, на которой можно писать маркером: в любой момент вы сможете записать, что нужно купить, или как приготовить то или иное блюдо.

10. Особое внимание обращайте на следующие места и предметы: ручки холодильника, губки для посуды, слив раковины, кран, кухонные полотенца. Протирайте, стирайте и меняйте их регулярно, и на вашей кухне всегда будет чисто!