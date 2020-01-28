Ловкость алтайский парламент завернул инициативу оппозиции референдуме прямым выборам мэров

Такая формулировка вопроса по ходатайству «яблочников» оценивалась Госсобранием на законность

28 января в ходе V внеочередной сессии Госсобрания Республики Алтай депутаты рассмотрели инициативу местных «яблочников», которые хотели вынести на референдум вопрос о возврате прямых выборов глав районов и мэра Горно-Алтайска. Несмотря на активную поддержку со стороны оппозиции и бурную полемику, вопрос по меньшей мере отложили в долгий ящик. Любопытна аргументация фракции единороссов, которые решили, что сейчас, в период трансформации системы госвласти, не время для таких референдумов.

Согласно опубликованным на сайте материалам сессии, предлагаемый на референдум Республики Алтай вопрос сформулирован довольно сложно. В проекте населению предлагается оценить законопроект, вносящий изменения в действующий закон РА «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай». Сами поправки также включены в текст формулировки. Вероятно, именно это усложнение стало как минимум одной из причин неудачи.

В повестке сессии 28 января было всего три пункта, первый из которых и касался проверки соответствия вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум, требованиям федерального и республиканского законодательства. За такой формулировкой скрывается то, что депутаты голосовали фактически не за само проведение голосования, а за законность поставленного вопроса. Именно поэтому внимание было приковано к доводам, которые приводили сторонники и противники инициативы.

Непосредственно перед сессией профильный комитет под руководством коммуниста Виктора Ромашкина провел заседание, на котором и была сформирована оценка инициативы «Яблока». Как объяснил Ромашкин, вышедший к трибуне, подавляющим большинством голосов комитет принял решение признать вопрос, который «яблочники» хотели вынести на референдум, не соответствующим действующему законодательству. В итоге именно так звучала и формулировка проекта решения, которое должно было принять Госсобрания. То есть, голосуя «за», депутаты свидетельствовали, что также считают инициативу яблочников не соответствующей закону.

Как отметил Ромашкин, представители фракции КПРФ в комитете, и он в том числе, голосовали за то, чтобы признать вопрос приемлемым с точки зрения законодательства, но они оказались в меньшинстве. Это противоречие, как и «перевернутая» система голосования из-за формулировки проекта решения, вызвали массу вопросов у присутствующих. Кто-то не сразу понял, как ему необходимо проголосовать, чтобы поддержать или выступить против референдума, а некоторые набросились на Ромашкина, требуя от того разъяснений, соответствует ли в итоге инициатива законодательству. Прямого ответа Ромашкин не дал, отметив, что интересующимся следовало посетить заседание комитета, где все нюансы были детально оговорены.

Представители оппозиции в лице КПРФ и группы независимых депутатов сразу заявили о своей позиции: они собирались поддержать «яблочников» с их идеей. Однако единороссы жестко прошлись по инициативе, причем, что характерно, претензии не касались формулировки вопроса, хотя обсуждаться должна была именно она. Помимо уже озвученных претензий к стоимости процедуры, якобы отсутствующему запросу со стороны населения, единороссы привели новую логику для отказа. В частности, они заявили, что «Яблоко» не представлено в Госсобрании, а значит, не выражает народного мнения. Некоторые народные избранники отметили, что в случае возврата прямых выборов главами районов будет сложно управлять – у депутатов почти не останется рычагов влияния на них, чтобы отстранить в случае выявления тех или иных нарушений. Такие доводы вызвали усмешки со стороны рядов оппозиции.

Черту подвел зампред Госсобрания Герман Чепкин, который, ссылаясь на мнение профильного комитета, попытался вернуться к исходной теме и заявил о том, что в самом проведении референдума никто никому не собирается отказывать. «Сегодня мы немного политизируем этот вопрос, а ведь право на референдум никто ни у кого не отбирает. Мы же сегодня рассматриваем совсем другой вопрос – о соответствии инициативы партии «Яблоко» федеральному и республиканскому законодательству. У нас есть заключение нашего уважаемого правового комитета. Мы с ним сегодня на заседании согласились, поэтому вопрос на голосование вынесен именно в такой форме. Вопрос о проведении или не проведении референдума никто на сегодняшний день не рассматривает», — объяснил он.

В итоге проект постановления поддержали 25 депутатов, «против» проголосовало 13. Еще один не голосовал. Таким образом, большинством голосов инициатива была признана несоответствующей федеральному и республиканскому законодательству. Отметим, что, судя по информации на сайте Госсобрания, во фракции ЕР сейчас находятся 24 депутата. Также ранее против инициативы высказывался единственный «жириновец» в Госсобрании Дмитрий Софронов. Эти данные могут дать представление о том, чьими голосами было принято это решение.

Многие пользователи соцсетей еще до дня сессии согласились с Германом Чепкиным в той части, что вопрос излишне политизирован. Действительно, накануне голосования в СМИ со стороны единороссов развернулась целая кампания по дискредитации инициативы. В частности, партийцы заявляли, что если референдум будет проведет, то в республике якобы не хватит денег на социальные программы. При этом многие жители республики, судя по обилию комментариев, остались раздражены таким подходом «партии власти».

Напомним, в январе текущего года стало известно, что избирком Республики Алтай после череды отказов все же направил в региональный парламент ходатайство местных «яблочников» о регистрации инициативной группы по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. При этом на рассмотрении в Госсобрании находится аналогичная инициатива коммунистов. В начале января эта ситуация вызывала у автора инициативы Марии Деминой недоумение, однако теперь обстоятельства, похоже, сильно изменились, раз коммунистам приходится «подстраховываться» инициативами других оппозиционеров. Вероятно, дело здесь кроется в изменениях структуры власти, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному Собранию. Учитывая отсутствие четкой информации о новом курсе, единороссы в Госсобрании вполне могут просто проявлять осторожность, чтобы не прогневить собственное руководство в Москве.