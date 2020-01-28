В «сделке века» прописана демилитаризация сектора Газа

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Ammar Awad/Reuters
Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию предполагает демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
В соответствии с предложением американской стороны, все военные и террористические группировки на территории Газы должны быть разоружены, сектор должен быть демилитаризирован.
Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.
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