В «сделке века» прописана демилитаризация сектора Газа

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Ammar Awad/Reuters

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию предполагает демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В соответствии с предложением американской стороны, все военные и террористические группировки на территории Газы должны быть разоружены, сектор должен быть демилитаризирован.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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