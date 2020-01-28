Достопримечательности города Чжэньцзян

Share Tweet Share Share Email CommentsОдним из самых живописных городов, которые находятся на побережье р. Янцзы, является Чжэньцзян. В этом городе имеются различные достопримечательности, но главной из них считается здание бывшего отеля Рояль. Это архитектурное сооружение было выстроено в европейском стиле.

Также здесь можно посетить музеи, парки, старинные улицы и просто насладиться окружающей красотой природы. Музей, который обязательно нужно посетить, — это одноименный городской музей. Здесь вы сможете узнать историю городка и его жителей, а также увидеть якорь корабля Британии «Аметист». Достопримечательность расположена в здании, в котором ранее находилось консульство Великобритании.

Западней от музея находится большой и красивый парк Цзиньшань. Именно в нем были построены храм Цзиньшань и пагода Цышоу. А поднявшись на вершину этой пагоды, перед вами откроется невероятно живописный вид на речку.

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Следующая достопримечательность, которая будет достойна вашего внимания гора Бэйгушань, которая возвышается на северо-востоке городка. Здесь же и находится п. Линъюньтин. Также от горы можно на лодочке переплыть на о. Цзяошань.

Не забудьте прогуляться по Старому кварталу. Именно на этой улице сохранилась вся колоритность и невероятная атмосфера старинной Поднебесной. Квартал состоит из нескольких пересекающихся улочек, прогуливаясь по которым вы сможете посетить тематические ресторанчики, магазинчики и воочию увидеть, как раньше жили местные жители.

В этом городе еще много различных достопримечательностей, которые определенно стоит посетить.

Не стоит и забывать, что в городе Чжэньцзян можно получить качественное образование. К примеру, в Университете Наук и Технологий Цзянсу. А вот какие имеются программы и как получить грант на обучение, вы сможете узнать, обратившись в нашу компанию.

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12 сентября 2016