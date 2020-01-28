Какой праздник 29 января в России и мире

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Завтра, 29 января, в России отмечается 9 праздников, в том числе 1 международный.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

На протяжении существования человечества люди стремились получить абсолютное преимущество во время военных действий. Они намеревались нанести значительный ущерб силам противника без использования больших ресурсов. Эту идею воплотили в жизнь после создания ядерного оружия. Оно угрожает жизни на планете. Для обращения внимания общества на риски, которые связаны с применением ядерного оружия, учрежден международный праздник.

Когда проходит

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается ежегодно 29 января. В 2020 году дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах мира.

Кто отмечает

В мероприятиях принимают участие общественные деятели, религиозные лидеры, представители антивоенных движений. К празднику имеют отношение высокопоставленные чиновники, благотворительные фонды, общественные организации, ученые, исследователи, участники миротворческих миссий.

История и традиции праздника

Событие имеет символическое значение. Оно приурочено к годовщине принятия 29 января 1985 года Делийской декларации. Ее подписали правительства Мексики, Индии, Аргентины, Греции, Танзании, Швеции. Документ призывает к остановке гонки ядерных вооружений. Для этого выдвигается ряд мер: контроль, снижение запасов, полная ликвидация разрушительного оружия.

Идея получила широкое распространение и поддержку по всему миру.

В это день общественные фонды проводят акции. Благотворительные организации собирают средства для информирования жителей о рисках, связанных с применением атомного оружия. Устраиваются молебны о мире. Активисты выступают с докладами об актуальных угрозах. Проводятся конференции, семинары для решения насущных проблем. Политические деятели выдвигают предложения о снижении военных рисков и сокращении вооружений. Чествуются участники миротворческих миссий, люди, внесшие существенный вклад в безопасность. Транслируются документальные ленты и передачи о ядерных испытаниях и их последствиях для здоровья и жизни, звучат прогнозы экспертов.

Интересные факты

Количество стратегических боеголовок оценивают на уровне 16 тысяч. Существует Договор о нераспространении атомного оружия. Испытания последнего также запрещены. Не подписали документ Индия и Пакистан, Израиль. Его ратифицировали 5 марта 1970 года.

Самоходные гаубицы могут стрелять тактическими ядерными зарядами. Последние не поддаются международному учету и оценке. В их число входят мины, способные уничтожить взвод бронетехники. Использование признано неэффективным.

Страны пытаются приобрести технологии производства материалов для атомного оружия. Выработка компонентов может проводиться тайно, под прикрытием изготовления топлива для АЭС.

После применения стратегических зарядов высокой мощности возникает резкое изменение климата на Земле. Его называют ядерной зимой. Поднятая в атмосферу сажа снижает доступ солнечных лучей к поверхности планеты. Поврежденный взрывом озоновый слой не задерживает космическое излучение. Температура снижается на десятки градусов, выпадают кислотные, радиоактивные осадки. Это приводит к уничтожению урожая и опасности приема в пищу ряда продуктов. Явление может непрерывно длиться годами.

Петр-полукорм

Народный праздник Петр-полукорм отмечается 29 января 2020 года (дата по старому стилю – 16 января). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого апостола Петра, первого Папы Римского. В народе его считали покровителем скотины. Праздник назван «полукормом» потому, что именно в этот день домашние животные съедали уже половину приготовленных для них запасов.

История

Прежде чем стать апостолом, Петр был простым рыбаком, имел жену, 2-х детей и носил имя Симон. С Иисусом Христом его познакомил младший брат Андрей Первозванный. Господь не сразу сделал Петра апостолом. Когда он укрепил веру, Христос явился в его дом и вылечил от горячки тещу. После этого Петр был наречен апостолом.

Он видел много чудес, которые творил Христос. Апостол был ему так сильно предан, что Иисус чаще других разрешал ему находить его немощи. Петр был единственным учеником, который защищал его от уготованной ему смерти. Он первым узнал Иисуса, когда тот пошел по воде и двинулся ему навстречу. Также Петр первым отрекся от него, но Господь Бог простил его. За это он был лишен звания апостола, но позже, после 3-х кратного исповедания, заново восстановлен.

После Вознесения Иисуса Христа Петр яростнее других исповедовал его имя. Он проповедовал Слово Божие, и от его речей происходили исцеления. За свои проповеди неоднократно оказывался в тюрьме. Когда он был заточен в заключение в 3-й раз, ему надели цепи (вериги). Однако ночью спустился Ангел Господа Бога и освободил его. Позже эти цепи нашли христиане и сберегли их.

Петр отправился путешествовать. За все время странствий он многих обратил в христианскую веру и обличил многих обманщиков. Достигнув Рима, ему явился Иисус Христос и предрек о скорой смерти. Петр был распят по воле императора Нерона.

Традиции и обряды

Этот день традиционно посвящается наблюдению за погодой, ведь предстоит прожить еще половину зимы. На Петра-полукорма осматриваются запасы для животных и посева.

В этот праздник стараются не ткать, не прясть, не использовать в работе острые предметы, которые напоминают зубы волка. Для того чтобы волк не зарезал животных, на очаг вешают цепь, а к ней камни (по количеству животных) или ключ. Считается, что этот оберег защищает скот.

Приметы

Если в этот день метель кружит, то летом будет много дождей, а если мороз стоит – будет жара и засуха.

Если подул ветер с севера – погода испортится и ударят морозы.

Если месяц в этот день ярко горит и крутые рога имеет, то мороз чуть прижмет.

Красный закат сулит мороз и солнце.

Если на Петра вьюга закружила – жди лета промозглого.

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