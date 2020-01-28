Врач-эндокринолог рассказал, почему фруктоза хуже сахара

Тренды на правильное питание и здоровый образ жизни привели к тому, что многие люди и вправду стали считать сахар белой смертью. В качестве здоровой альтернативы они начали покупать фруктозу. И напрасно, так как фруктовый сахар (и в качестве подсластителя, и во фруктах) может привести к лишним килограммам, гипертонии и атеросклерозу.

«Глюкоза необходима всем органам организма, а вот фруктоза — нет», — рассказывает врач-эндокринолог Дмитрий Ермилов. Специалист объясняет, что ни мозг, ни мышцы не расщепляют фруктозу. Это умеет делать только печень. Но ежедневно естественный фильтр в состоянии переработать лишь незначительное количество фруктового сахара. Все остальное превращается в жир, как парадоксально это не звучит.

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«Печень-то не «железная» и ежедневная нагрузка не проходит бесследно, — объясняет доктор Ермилов. — С каждым лишним ПП-печеньем и соком растут печеночные ферменты, холестерин, ЛПНП и ЛПОНП — триггеры атеросклероза и гипертонии».

Эндокринолог советует помнить о том, что мед, патока, сиропы агавы, топинамбура и все сладкие напитки (от газированной воды до соков), а также «диетические» продукты — источники ежедневного избытка фруктозы.

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Количество фруктозы в одной литровой бутылке сладкой газировки эквивалентно 8 кг яблок, 200 граммам меда, 3 кг винограда.

Но это не означает, что фрукты можно кушать без меры, предупреждает врач. Фруктоза, которую они содержат, коварна еще тем, что не вызывает чувство голода и не влияет на ощущение сытости. А, значит, способствует перееданию и набору лишнего веса.

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Доктор Ермилов считает, что в день человек должен потреблять с пищей порядка 20-30 граммов фруктозы — это порядка трех спелых яблок или двух стаканов свежевыжатого апельсинового сока.

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