Водіїв, які висадили Ярину Чорногуз з автобуса, звільнять

Водіїв автобуса, які відмовились на прохання госпітальєрки Ярини Чорногуз та волонтерки Анастасії Конфедерат вимкнути російський серіал, звільнять. Як відреагували дівчата – читайте далі.

Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат в ефірі 24 каналу сказали, що вони очікували про розголос, але не сподівались, що на такий масштабний.

«Ми раді, що таке важливе питання підіймається», – наголосила Конфедерат.

Ярина Чорногуз розповіла, що після скандалу їй дзвонив водій, який відмовив вимикати російський серіал, та попросив вибачення.

Зранку цього дня мені телефонувала директорка фірми, просила вибачення і казала, що водіїв буде звільнено. На запитання, що вона може зробити, я відповіла, що мені компенсація і гроші взагалі не потрібні. Я попросила, щоб водій передзвонив мені. Мені цікаво було, чи сам водій зрозумів, що насправді відбулось. Він за кілька годин перетелефонував і попросив у мене пробачення,

– зазначила госпітальєрка.

«Мені було приємно, що, насамперед, це україномовна людина, але дивно, що так вийшло. Він пояснив, що був втомлений, другу добу в рейсі. Але також сказав, що цінує людей, які там (на фронті, – 24 канал), він розуміє, що Росія є агресором і окупантом. Також сказав, що такого більше не повториться. І я йому за це дуже вдячна», – розполіла Чорногуз.

Також додала, що їй прикро, коли нині з ветеранів, військових та тих, хто повертається з війни, хочуть зробити агресивними.

«Але це не так. Телефон з рук почав вибивати саме водій і накидатись до нас почали пасажири. Хоча ми йшли до них з діалогом», – пояснила вона.

Читати також: Просила вимкнути російський серіал: з автобуса Луцьк-Київ висадили дівчину загиблого волинянина Миколи Сорочука. ФОТО, ВІДЕО