Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.

По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал Кравчук.

Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру «развязали руки» вместо того, чтобы остановить его.

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — утверждает Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.

Накануне Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. После этого он вспомнил об украинцах, принимавших участие в освобождении Освенцима, умолчав, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты советской армии.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и обвинял Россию в попытке «похитить» княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об «украинском княжестве», возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были «индивидуалистами». Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.