Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года. Об этом во вторник, 28 января, пишет портал Autocar.

Ожидается, что «третий» Qashqai сильно изменится внешне и унаследует основные дизайнерские черты сразу от двух моделей: «младшего» кроссовера Juke последнего поколения и прошлогоднего концепт-кара IMQ.

Интерьер, скорее всего, тоже претерпит серьезные изменения в стиле «старшего» X-Trail, который, как ранее сообщали «Автоновости дня», получит полностью цифровую приборную панель и новый мультимедийный комплекс с «парящим» сенсорным дисплеем.

Новой платформы у кроссовера все-таки не будет – модель построят на усовершенствованной «тележке» CMF, поддерживающей не только стандартные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге. Таким образом, в моторную гамму нового Qashqai должны войти как минимум две гибридные системы: ePower с бензогенератором и «мягкий гибрид», который можно будет заряжать даже от бытовой электросети.

Напомним, актуальный Nissan Qashqai предлагается в России в десяти комплектациях по цене от 1 250 000 рублей за базовую версию XE с 1,2-литровым 115-сильным мотором, «механикой» и передним приводом,