На Манхэттене российские архитекторы построят самый высокий небоскреб. Узнай больше!

Очень скоро на Манхэттене в Нью-Йорке появится самый высокий и ультратонкий небоскреб, единственной опорой которого станет всего одна несущая стена.

Интересно, что настолько инновационный проект в городе Большого яблока реализовали российские архитекторы.

Правительство Нью-Йорка одобрило проект строительства здания от архитектурного бюро «Меганом». Небоскреб 262 Fifth Avenue высотой 305 метров расположится на пересечении 29-й улицы и Пятой авеню. Эта жилая башня станет самой высокой на Манхэттене.

Высота будущего небоскреба 262 Fifth Avenue составит 305 метров.

Проект небоскреба от российских архитекторов.