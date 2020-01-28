Жительницу Бийска госпитализировали после падения снежной глыбы крыши дома

СУ СКР по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку опубликованной в СМИ информации о том, что 27 января на пожилую женщину с крыши одного из бийских домов рухнула груда снега. Как уточняют правоохранители, пострадавшей тогда потребовалась госпитализация.

Как ранее сообщало «Бийское телевидение», несчастный случай произошел днем в районе вокзала. Горожанка заходила в магазин, когда с крыши трехэтажного дома на нее рухнул снежный ком. Женщина якобы получила серьезную травму головы. Отмечается, что обслуживанием дома занимается УК «Центральная», в чьи обязанности должна также входить чистка снега на крыше. При этом, как пишут бийчане в соцсетях, проблема с очисткой крыш наблюдается по всему городу.

На ситуацию отреагировали следователи, которым в рамках доследственной проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также проверить работу должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.