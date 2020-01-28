Кудрявцева матом обрушилась на Боярского, защищая детей

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Телезвезды обиделись на именитого актера за критику "детей старости".



Российские телезвезды Эвелина Бледанс и Лера Кудрявцева в интервью изданию «Ridus» прокомментировали высказывание актера Михаила Боярского, навзвавшего рождение ребенка старости «придурью». Их реакция была весьма категоричной.

Напомним, что в эфире программы «Ты не поверишь!» Боярский заявил, что «родить ребенка в старости — не мечта, а придурь». Актер считает, что если его жена подойдёт к нему с подобным предложением, то он решит, что у неё «не все в порядке с мозгами».

«В старости родить ребенка — придурь», – заявил народный артист.Чем вызвал гнев народных любимиц, которые родили детей после 40 лет.

Актриса Бледанс, ставшая матерью второго сына в 43 года, отметила, что она не настолько «старый ивжнтхх родитель», чтобы пояснять свое отношение к высказыванию знаменитого актера.

«Пусть говорит что хочет. Не буду спорить с Боярским», — сказала звезда телеэкрана.

А телетелеведущая Лера Кудрявцева, ставшая мамой в 47 лет, отреагировала на слова легенды в весьма грубой форме. Она буквально "отправила" актера туда, куда Макар телят не гонял, добавив, что других слов для реакции на слова постаревшего Д`Артаньяна она не находит.

«Пошел Михаил Боярский на … со своими высказываниями!», — разгневалась Кудрявцева.

Ранее она не раз заявляла, что их семья не пользовалась услугами суррогатного материнства, а становиться мамой – большое счастье, вне зависимости от того, сколько тебе лет.