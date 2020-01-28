Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

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Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики. Об этом сообщает портал tut.by, ссылаясь на анонимные источники.

Согласно информации издания, всего было задержано 11 человек. Среди них — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Отмечается, что также фигурантом этого дела стал руководитель Белорусской сахарной компании (трейдера белорусских сахарных заводов в России) Дмитрий Кириллов.

Как стало известно, расследованием дела занялся Комитет государственной безопасности.

Пока данный комитет и силовые ведомства республики не дали комментариев на этот счет.

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