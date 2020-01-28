Мутко получил пост гендиректора госкомпании «Дом.РФ»

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Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко

РИА Новости

Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на его представителя.

Ранее чиновника освободили от должности заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — заявил по поводу назначения Мутко его представитель.

Как известно, госкомпания «Дом.РФ» появилась в 1997 году. Ее целью является развитие рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

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