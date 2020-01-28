Мозг человека за последние 20 тысяч лет стал меньше на 17%

Человеческий мозг постепенно уменьшается в размерах, что уже сейчас считается вполне доказанным фактом. При этом ученые отмечают, что причиной этого точно не является развитие современных технологий, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В новом исследовании рассказывается о том, что мозг человека начал уменьшаться еще примерно 20 тысяч лет назад и за это время стал меньше практически на 17,4%. Профессор Майкл Хофман вместе со своими коллегами сравнивал слепки мозга древних людей с современными. Стоит отметить, что уменьшение происходило очень медленно. Анна Хеншель заявила, что размер мозга не влияет на показатель IQ. В данной ситуации стоит учитывать нейронную организацию органа и того, как именно она работает. Ученые сравнивают человеческий мозг с компьютером. Большой размер совсем не будет означать то, что он работает более быстро или же намного мощнее устройства небольшого размера. На данный момент ученые не могут установить причины, по которым происходит изменения размеров мозга. За все время было предложено много теорий, в число которых вошло изменение климата, жизнь большими группами и отсутствие в жизни человека достаточного количества агрессии. Профессор Хофман в свою очередь заявляет, что основной причиной может быть уменьшение среднего размера тела человека, ведь размер мозга действительно зависит от этого параметра. Чем больше человек, тем более крупная нейронная система понадобится его организму для нормального функционирования.