В штате Юта нашли огромного динозавра с радиоактивным черепом

Палеонтологи нашли практически целый скелет, который принадлежит неизвестному виду аллозавра. Данный хищник двигался на двух задних конечностях, имел 80 зубов, а над глазами располагался рогообразный выступ. Он жил около 155 миллионов лет назад на той территории, где сегодня находится штат Юта, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В самом начале специалистам удалось раскопать скелет без головы, который находился в огромном каменном блоке. Череп динозавра обнаружили только через шесть лет во время исследования местности с помощью детектора, который зафиксировал под землей некий «фонящий» предмет. Эксперты отметили, что очень часто попадаются радиоактивные кости динозавров, в которых на протяжении многих тысячелетий скапливались разнообразные вещества. После исследования, ученые поняли, что обнаружили новый вид, который в результате получил название Allosaurus jimmadseni. Этот динозавр оказался наиболее древним со всех аллозавров, что удавалось обнаружить. Стоит отметить, что он также был одним из самых крупных существ, которые в то время жили на Земле. Его длина составляла около 9 метров, а вес достигал практически двух тонн. Из-за того, что череп достаточно легкий и более узкий, динозавр имел не такой большой охват зрения. Именно поэтому его стиль охоты мог отличаться от других видов аллозавров.