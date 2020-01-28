Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не выйдет на старт 3-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не сможет продолжить гонку из-за проблем с желудком, о чём команда сообщила через Твиттер.

Photo: @GettySport/Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick Step: «К сожалению, из-за проблем с желудком Жулиан Алафилипп вынужден сойти с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 и не выйдет на старт индивидуальной гонки 3-го этапа. Желаем ему скорейшего выздоровления!».

В прошлом году Жулиан Алафилипп стал победителем двух этапов Вуэльты провинции Сан-Хуан и занял 2-е место в генеральной классификации.

Следующей гонкой Жулиана Алафилиппа будет Тур Колумбии 2.1, который стартует 11 февраля.