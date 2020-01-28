Комитет ПАСЕ рекомендовал полностью подтвердить полномочия РФ

МОСКВА, 28 января/ Радио Sputnik. Доклад комитета ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Доклад поддержали. Проект резолюции, которую подготовил Тини Кокс, рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме», – сообщил Толстой, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в ассамблее. После этого ассамблея должна была подготовить доклад для принятия решения.

Вопрос о ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако санкции тогда только ужесточались. В ответ делегация РФ не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в 2016-2018 годах.

Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.

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