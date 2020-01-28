Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил во вторник командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в стране.

«Путчист Хафтар продолжает нападать на мирных жителей, не считаясь ни с женщинами, ни с детьми. Его последняя атака – новое доказательство того, что он находится не на стороне мира, а на стороне войны. Военные бароны, которые бомбят собственный народ, не будут иметь места в будущем Ливии», — написал Чавушоглу в Twitter.

Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.