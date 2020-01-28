Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге

Хэтчбек KIA Rio X-Line готовится к рестайлингу – закамуфлированный прототип новинки недавно заметили на дорогах Санкт-Петербурга. Случайным свидетелем дорожных испытаний обновленной модели стал пользователь Drive2 с ником Lexx2604, снимки которого сегодня попали в Сеть.

Судя по тому, что замаскированы только передняя и задняя часть автомобиля, основные изменения в ходе рестайлинга «возьмут на себя» именно они. Следовательно, вполне логично ждать от обновленного Rio X-Line новую переднюю оптику, другие задние фонари, иные бампера и хотя бы немного «подретушированную» радиаторную решетку.

Похоже, что рестайлинговый вариант Kia Rio X-line уже готов. Питерцы уже видели автомобиль в камуфляже на дороге с явно… Posted by Peter Bakanov on Tuesday, 28 January 2020

Салон, по всей видимости, тоже изменится – передняя панель в тестовой машине скрыта плотной непрозрачной накидкой.

Напомним, сегодня KIA Rio X-Line предлагается в России с 1,4- и 1,6-литровым бензиновыми двигателями мощностью 100 и 123 л.с., которые могут работать в паре с механической или автоматической трансмиссией. Актуальные цены, как выяснили «Автоновости дня», стартуют с отметки 889 900 рублей.