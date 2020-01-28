Volkswagen привезет в Россию обновленный Polo

Немецкая компания Volkswagen привезет в Россию обновленный седан Volkswagen Polo. Дата старта продаж новинки пока неизвестна, но «все случится совсем скоро». Об этом сообщили «Российской газете» в одном из крупнейших российских дилеров марки.

Предполагается, что рестайлинговый Polo повторит путь своего «индийского» близнеца Ventro и недавно представленного Skoda Rapid и тоже будет построен на «старой» платформе PQ25, а не MQB, которая уже легла в основу всех современных кроссоверов концерна VAG.

Во внешности, судя по недавно опубликованным шпионским снимкам, седан изменится куда серьезнее: появятся совсем другая решетка радиатора, новые передние фары и светодиодные задние фонари.

Моторная гамма модели, скорее всего, не изменится. Стало быть, седан вновь предложат с 1,6-литровым «атмосферником» на 90 и 110 л.с., а также 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.с. Атмосферные агрегаты в таком случае по-прежнему будут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а турбо – с 7-ступенчатым «роботом» DSG.