Иностранцы оценили «Буханку» дороже Lada Vesta и чуть дешевле Aurus

Журналисты канала «Авто Плюс» провели интересный эксперимент, показав иностранцам изображения трех российских автомобилей: УАЗ-452 «Буханка», LADA Vesta Sport и Aurus Senat. Каково было удивление, что уазовскую легенду они оценили дороже «Весты» и чуть дешевле президентского Aurus.

Так, «Буханка» показалась им типичным русским автомобилем, который отлично подходит для суровой сибирской зимы. Одни верно предположили, что у нее нет подушек безопасности, а другие и вовсе присудили ей три «звезды» в краш-тестах. Третьи вообще заявили, что «Буханку» давно сняли производства и были сильно удивлены, что она до сих пор выпускается в своем первозданном виде.

Особый интерес вызвала самая дорогая модель АвтоВАЗа – LADA Vesta Sport. Российский спорт-седан сравнили и с «японцем», и с Volkswagen, а о британском дизайнере Стиве Маттине и «Х-дизайне» не знал даже журналист из Лондона, который уже видел и «Буханку», и Aurus. Оценили спортивную «Весту» в 35 тысяч евро, то есть в три раза дороже, чем она стоит на самом деле.

Неоднозначную реакцию вызвал Aurus Senat. Президентскую машину сравнили и с Lincoln, и с Rolls-Royce, и с Bentley, но ее стоимость так никто и не угадал. Все называли явно заниженные суммы – от 50 до 200 тысяч евро.

Как выяснили «Автоновости дня», УАЗ «Буханка» сейчас стоит минимум 726 000 рублей, LADA Vesta Sport – от 1 042 900 рублей, а Aurus Senat – от 18 млн рублей.